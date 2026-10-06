SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 72,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138,889 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 185,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 777,78 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 157,78 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Huber + Suhner eine Börsenbewertung in Höhe von 3,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at