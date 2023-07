SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner verdient

Am 18.07.2018 wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag bei 61,10 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,666 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 389,53 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 17.07.2023 auf 75,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,90 Prozent erhöht.

Huber + Suhner wurde am Markt mit 1,42 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at