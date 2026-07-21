Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Rentables Huber + Suhner-Investment? 21.07.2026 10:04:12

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Huber + Suhner-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Huber + Suhner-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 56,70 CHF. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,764 Huber + Suhner-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 182,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 322,40 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 222,40 Prozent.

Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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