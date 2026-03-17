Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Lohnende Huber + Suhner-Investition?
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,294 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,32 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 16.03.2026 auf 173,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,32 Prozent gesteigert.
Am Markt war Huber + Suhner jüngst 3,20 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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