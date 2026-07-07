SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag bei 74,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 13,423 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 805,37 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 06.07.2026 auf 209,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,54 Prozent.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 4,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at