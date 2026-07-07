Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Huber + Suhner-Performance 07.07.2026 10:03:50

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag bei 74,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 13,423 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 805,37 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 06.07.2026 auf 209,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,54 Prozent.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 4,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huber + Suhner AG

mehr Nachrichten