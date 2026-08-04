Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Investmentbeispiel
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04.08.2026 10:03:42
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 76,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,208 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 190,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 24 843,75 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148,44 Prozent zugenommen.
Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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