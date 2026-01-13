Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Lohnende Huber + Suhner-Investition?
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr verdient
Am 13.01.2025 wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 74,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,337 Huber + Suhner-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 204,01 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 12.01.2026 auf 152,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,01 Prozent angewachsen.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,80 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|158,40
|-2,94%
