SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?

Das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4 112,78 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,024 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 4 080,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,20 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0,80 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 293,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at