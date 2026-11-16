Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Frühe Investition
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Am 15.11.2021 wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4 180,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investierten, hätten nun 0,024 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 99,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 160,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,48 Prozent gesunken.
Der Hypothekarbank Lenzburg-Wert an der Börse wurde auf 299,17 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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