Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Frühe Anlage 28.09.2026 10:03:45

SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 162,33 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,402 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 4 260,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 234,65 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,35 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 306,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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