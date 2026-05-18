Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Hypothekarbank Lenzburg-Performance 18.05.2026 10:04:29

SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hypothekarbank Lenzburg-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3 980,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,251 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 050,25 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 15.05.2026 auf 4 180,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,03 Prozent angezogen.

Am Markt war Hypothekarbank Lenzburg jüngst 300,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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