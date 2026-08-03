Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Lukrative Hypothekarbank Lenzburg-Investition?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4 126,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,024 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2026 101,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 180,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,29 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 300,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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