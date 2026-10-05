SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hypothekarbank Lenzburg-Investment gewesen.

Das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4 040,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,025 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 4 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,96 Prozent gesteigert.

Hypothekarbank Lenzburg wurde am Markt mit 302,14 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at