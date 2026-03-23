SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4 000,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,500 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.03.2026 10 550,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 220,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,50 Prozent.

Hypothekarbank Lenzburg erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at