SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4 000,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investierten, hätten nun 0,250 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 050,00 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Papiers am 30.10.2026 auf 4 200,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 050,00 CHF entspricht einer Performance von +5,00 Prozent.

Hypothekarbank Lenzburg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 301,65 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at