Hypothekarbank Lenzburg Aktie

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WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Hypothekarbank Lenzburg-Investment 09.11.2026 10:03:46

SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4 040,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,475 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 10 346,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 180,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 346,53 CHF entspricht einer Performance von +3,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 300,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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