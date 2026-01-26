SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hypothekarbank Lenzburg-Investment verlieren können.

Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 040,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,025 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 3 980,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,51 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,49 Prozent.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 285,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at