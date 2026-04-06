Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Hypothekarbank Lenzburg-Investition
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an diesem Tag bei 4 240,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,236 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 966,98 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Anteils am 02.04.2026 auf 4 100,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 3,30 Prozent.
Am Markt war Hypothekarbank Lenzburg jüngst 294,35 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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