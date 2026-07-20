SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an diesem Tag 4 340,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,230 Hypothekarbank Lenzburg-Papiere. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Papiere wären am 17.07.2026 967,74 CHF wert, da der Schlussstand 4 200,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 3,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hypothekarbank Lenzburg bezifferte sich zuletzt auf 301,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at