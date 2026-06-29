SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hypothekarbank Lenzburg-Investment verlieren können.

Das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 280,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Hypothekarbank Lenzburg-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,234 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 4 120,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,74 Prozent.

Der Hypothekarbank Lenzburg-Wert an der Börse wurde auf 295,94 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at