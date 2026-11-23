Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Hochrechnung
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren bedeutet
Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an diesem Tag 4 201,97 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,238 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4 120,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,49 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 980,49 CHF, was einer negativen Performance von 1,95 Prozent entspricht.
Hypothekarbank Lenzburg war somit zuletzt am Markt 295,85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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