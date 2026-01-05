SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an diesem Tag 4 160,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,024 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 97,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 040,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,88 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 290,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at