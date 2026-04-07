Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Frühe Anlage
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Idorsia-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 0,97 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Idorsia-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 027,749 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Idorsia-Aktie auf 3,52 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 612,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261,25 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Idorsia zuletzt 875,76 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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