SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Idorsia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,64 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 60,938 Idorsia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 4,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,47 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 164,47 Prozent angewachsen.

Idorsia war somit zuletzt am Markt 1,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at