Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Profitable Idorsia-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.11.2025 wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Idorsia-Anteile bei 3,17 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 31,596 Idorsia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,75 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 16.11.2026 auf 3,98 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,75 Prozent erhöht.
Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 1,05 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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