Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Idorsia gewesen.

Am 17.11.2025 wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Idorsia-Anteile bei 3,17 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 31,596 Idorsia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,75 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 16.11.2026 auf 3,98 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,75 Prozent erhöht.

Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 1,05 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at