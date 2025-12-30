Idorsia Aktie

Langfristige Anlage 30.12.2025 10:03:41

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Idorsia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Idorsia-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Idorsia-Aktie an diesem Tag 25,52 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,918 Idorsia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Idorsia-Papiers auf 4,41 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,28 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82,72 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Idorsia betrug jüngst 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

