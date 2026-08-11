Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Lukrative Idorsia-Investition? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren gekostet

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Idorsia-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,52 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 44,405 Idorsia-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 263,54 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 10.08.2026 auf 5,94 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 73,65 Prozent verkleinert.

Idorsia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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