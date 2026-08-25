Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Performance im Blick
|
25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Am 25.08.2025 wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,77 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,166 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Idorsia-Aktien wären am 24.08.2026 194,39 CHF wert, da der Schlussstand 5,38 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,39 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Idorsia belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Nachrichten zu Idorsia AG
|
24.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt (finanzen.at)
|
20.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
17.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI verliert mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: SPI beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Idorsia AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Idorsia AG
|6,01
|-0,08%