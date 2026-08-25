SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Idorsia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.08.2025 wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,77 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,166 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Idorsia-Aktien wären am 24.08.2026 194,39 CHF wert, da der Schlussstand 5,38 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,39 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Idorsia belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at