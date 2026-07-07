Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Rentables Idorsia-Investment? 07.07.2026 10:03:50

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 3 Jahren verdient

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Idorsia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Idorsia-Papier an diesem Tag bei 6,14 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 629,992 Idorsia-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 06.07.2026 10 709,05 CHF wert, da der Schlussstand 6,57 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,09 Prozent erhöht.

Idorsia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,75 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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