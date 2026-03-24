Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Lohnendes Idorsia-Investment? 24.03.2026 10:03:41

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 5 Jahren verloren

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Idorsia-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Idorsia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,18 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 381,971 Idorsia-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 222,31 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 23.03.2026 auf 3,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 87,78 Prozent verkleinert.

Idorsia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 796,33 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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