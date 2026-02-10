Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Performance unter der Lupe
|
10.02.2026 10:04:07
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,72 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13 812,155 Idorsia-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 55 179,56 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 09.02.2026 auf 4,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 451,80 Prozent gesteigert.
Idorsia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 892,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
