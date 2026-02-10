Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 10.02.2026 10:04:07

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor einem Jahr verdient

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Idorsia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,72 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13 812,155 Idorsia-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 55 179,56 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 09.02.2026 auf 4,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 451,80 Prozent gesteigert.

Idorsia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 892,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

mehr Nachrichten