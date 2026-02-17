SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Idorsia-Anteile an diesem Tag bei 11,63 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Idorsia-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,598 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,91 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,42 Prozent verringert.

Der Marktwert von Idorsia betrug jüngst 982,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at