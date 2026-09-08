Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Investmentbeispiel
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Idorsia-Aktie bei 22,26 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 449,236 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 2 282,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,08 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,18 Prozent.
Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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