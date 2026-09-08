Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Investmentbeispiel 08.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Idorsia-Aktie bei 22,26 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 449,236 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 2 282,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,08 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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