SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Idorsia-Aktie bei 22,26 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 449,236 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 2 282,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,08 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at