SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Idorsia eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Idorsia-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,72 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 029,336 Idorsia-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 3 612,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,51 CHF belief. Mit einer Performance von -63,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 881,46 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at