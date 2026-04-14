Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Lukratives Idorsia-Investment? 14.04.2026 10:03:52

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Idorsia eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Idorsia-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,72 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 029,336 Idorsia-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 3 612,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,51 CHF belief. Mit einer Performance von -63,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 881,46 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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