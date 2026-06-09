Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Profitables Idorsia-Investment? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Idorsia-Aktien verlieren können.

Am 09.06.2023 wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,82 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,959 Idorsia-Papiere. Die gehaltenen Idorsia-Aktien wären am 08.06.2026 539,99 CHF wert, da der Schlussstand 4,22 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 46,00 Prozent gleich.

Idorsia war somit zuletzt am Markt 1,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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