SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Implenia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,92 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,013 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.05.2026 244,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,90 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 144,38 Prozent.

Implenia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at