So viel hätten Anleger mit einem frühen Implenia-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,21 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,447 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Implenia-Papiere wären am 20.11.2026 1 304,23 CHF wert, da der Schlussstand 70,70 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 304,23 CHF entspricht einer Performance von +30,42 Prozent.

Am Markt war Implenia jüngst 1,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at