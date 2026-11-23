Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Profitable Implenia-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,21 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,447 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Implenia-Papiere wären am 20.11.2026 1 304,23 CHF wert, da der Schlussstand 70,70 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 304,23 CHF entspricht einer Performance von +30,42 Prozent.
Am Markt war Implenia jüngst 1,31 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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