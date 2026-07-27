SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Implenia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,84 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 419,463 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.07.2026 27 265,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 65,00 CHF belief. Mit einer Performance von +172,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Implenia zuletzt 1,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at