SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Implenia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Implenia-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,247 Implenia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 245,45 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Papiers am 23.12.2025 auf 75,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 145,45 Prozent gesteigert.

Am Markt war Implenia jüngst 1,39 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at