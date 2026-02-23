Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Lukrative Implenia-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Implenia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Implenia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,525 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 2 061,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 106,10 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
