Langfristige Performance 19.01.2026 10:04:02

SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Implenia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Implenia-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Implenia-Aktie bei 39,29 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hat, hat nun 254,507 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 74,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 062,56 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,63 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Implenia eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

