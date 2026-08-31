SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Implenia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,29 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Implenia-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,086 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1 235,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,30 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,53 Prozent vermehrt.

Implenia wurde am Markt mit 1,26 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at