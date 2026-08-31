Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Rentabler Implenia-Einstieg?
|
31.08.2026 10:03:47
SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,29 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Implenia-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,086 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1 235,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,30 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,53 Prozent vermehrt.
Implenia wurde am Markt mit 1,26 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Implenia AG
|
10:03
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Halbjahresergebnis 2026: Implenia steigert Profitabilität, Auftragsbestand und Free Cash Flow (EQS Group)
|
19.08.26
|Half-year results 2026: Implenia increases profitability, order book and free cash flow (EQS Group)
|
17.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.08.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Implenia AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Implenia AG
|70,80
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.