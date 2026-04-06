SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Implenia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Implenia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,64 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37,538 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 62,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 346,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,61 Prozent vermehrt.

Implenia wurde am Markt mit 1,14 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at