SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Implenia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Implenia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Implenia-Aktie letztlich bei 56,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Implenia-Aktie investiert, befänden sich nun 1,770 Implenia-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 67,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,47 Prozent gesteigert.

Der Implenia-Wert an der Börse wurde auf 1,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at