Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Implenia-Anlage im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,88 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,508 Implenia-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 193,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +93,35 Prozent.
Implenia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
