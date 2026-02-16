Implenia Aktie

Implenia-Anlage im Blick 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Implenia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,88 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,508 Implenia-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 193,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +93,35 Prozent.

Implenia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

