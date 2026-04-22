INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Rentables INFICON-Investment? 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das INFICON-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 323,625 INFICON-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 40 388,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 303,88 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 3,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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