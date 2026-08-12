INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Rentables INFICON-Investment? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in INFICON-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden INFICON-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das INFICON-Papier an diesem Tag bei 37,58 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,661 INFICON-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 459,35 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Anteils am 11.08.2026 auf 172,60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 459,35 CHF, was einer positiven Performance von 359,35 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von INFICON belief sich zuletzt auf 4,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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