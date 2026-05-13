INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Investition
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.05.2021 wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das INFICON-Papier bei 94,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 106,383 INFICON-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 150,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 042,55 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,43 Prozent gesteigert.
INFICON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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