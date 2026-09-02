INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Investmentbeispiel
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
INFICON-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die INFICON-Anteile bei 119,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die INFICON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,838 INFICON-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,35 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 01.09.2026 auf 162,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,35 Prozent mehr wert.
INFICON war somit zuletzt am Markt 4,07 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INFICON HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu INFICON HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|INFICON HOLDING AG
|175,00
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.