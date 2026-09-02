SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in INFICON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

INFICON-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die INFICON-Anteile bei 119,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die INFICON-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,838 INFICON-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,35 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 01.09.2026 auf 162,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,35 Prozent mehr wert.

INFICON war somit zuletzt am Markt 4,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at