INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Performance unter der Lupe 28.10.2026 10:03:56

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der INFICON-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 119,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hat, hat nun 83,612 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 401,34 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 27.10.2026 auf 184,20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 54,01 Prozent.

Insgesamt war INFICON zuletzt 4,51 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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